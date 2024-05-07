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Как быстро проредить морковь на грядке? Если этого не делать, то морковь может перерасти

Позволим моркови развиваться и расти

2:28
Садоводство » Овощи

Морковь — это один из самых популярных овощей, который широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья. Однако, при выращивании моркови в саду или огороде, может возникнуть проблема её перерастания и несоответствия стандартным размерам. Чтобы избежать этого, необходимо правильно проредить морковь.

Позволим моркови развиваться и расти
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Прореживание моркови — это процесс удаления излишне плотно растущих растений, чтобы оставить необходимое расстояние между ними. Это позволяет моркови развиваться и расти в полную силу, а также предотвращает конкуренцию за питательные вещества и влагу в почве.

Первое, что необходимо сделать перед прореживанием моркови — это определить оптимальное расстояние между растениями. Обычно это расстояние составляет около 5-7 см между растениями в ряду и 15-20 см между рядами. Однако, если вы выращиваете сорт моркови с крупными корнями, то расстояние между растениями следует увеличить до 10-12 см.

Прореживать морковь следует в два этапа. Первый этап проводится через 2-3 недели после посева, когда растения достигают высоты около 5-7 см. На этом этапе необходимо удалить излишне плотно растущие растения, оставляя между ними оптимальное расстояние. Второй этап прореживания проводится через 2-3 недели после первого этапа, когда морковь достигает высоты около 10-12 см. На этом этапе необходимо удалить оставшиеся слабые и поврежденные растения, оставляя только самые крепкие и здоровые.

При прореживании моркови необходимо быть осторожным, чтобы не повредить корни оставшихся растений. Лучше всего проводить прореживание во время дождя или после полива, когда почва мягкая и легко отступает под действием пальцев. Также можно использовать маленький садовый инструмент, например, вилку или лопатку, чтобы аккуратно вытащить лишние растения.

После прореживания моркови необходимо обязательно полить почву, чтобы она хорошо пропиталась влагой и укрепила оставшиеся растения. Также рекомендуется подкормить морковь органическим удобрением, чтобы она получила необходимые питательные вещества для дальнейшего роста и развития.

Как правильно прореживать МОРКОВЬ? Все нюансы по полочкам
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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