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Красное вино для красоты: пять способов использования для здоровья кожи и волос

Как красное вино преображает кожу и волосы: открытие секрета

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сохранить молодость и красоту кожи, а также поддержать здоровье волос? Возможно, вам стоит обратить внимание на красное вино. Богатый антиоксидантами состав этого напитка делает его не только приятным для употребления, но и полезным для вашей кожи и волос. Давайте рассмотрим несколько способов использования красного вина для улучшения внешнего вида от bebeautiful.in.

Как красное вино преображает кожу и волосы: открытие секрета
Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Борьба с преждевременным старением

Красное вино, насыщенное полезными антиоксидантами, такими как флавоноиды, ресвератрол и танины, борется с признаками старения, восстанавливая коллаген в коже. Применение этого напитка на лице также позволяет достичь живительных результатов. Смешайте небольшое количество с измельченной клубникой и виноградом, нанесите на лицо, помассируйте в течение 10 минут, а затем смойте водой и увлажните.

Снижение высыпаний

Красное вино помогает справиться с угревой сыпью благодаря своим противовоспалительным и антисептическим свойствам, которые борются с бактериями и предотвращают появление прыщей. При местном применении оно также очищает поры и уменьшает высыпания. Смочите ватный диск в красном вине, нанесите на лицо и оставьте на 20 минут, затем смойте и наслаждайтесь чистой и сияющей кожей!

Повышение сияния кожи

Если ваша кожа склонна к тусклости и неровностям тона, красное вино может помочь вернуть ей сияние. Полифенолы, содержащиеся в нем, предотвращают окисление клеток эпидермиса, что способствует улучшению его состояния. Простой способ использования - нанесите небольшое количество красного вина на лицо и помассируйте в течение 10 минут, чтобы восстановить естественное сияние.

Поддержка здоровья волос

Улучшение кровообращения в организме, обеспечиваемое красным вином, способствует росту волос и предотвращает их выпадение. Для достижения этого эффекта достаточно промыть волосы смесью красного вина и воды после использования шампуня.

Борьба с перхотью

Антибактериальные свойства красного вина помогают справиться с проблемой перхоти и другими инфекциями кожи головы. Просто смешайте его с водой и используйте для ополаскивания волос после мытья шампунем.

Включите этот напиток в свою регулярную косметическую рутину, чтобы наслаждаться всеми его преимуществами для красоты и здоровья!

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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