Гарри не будет встречаться с королем Карлом III во время визита в Великобританию

Принц Гарри посетил Великобританию для открытия "Игр непокоренных"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в открытии "Игр непокоренных", но не планирует встретиться со своим отцом, королем Карлом III, который занят рабочими делами.

Фото: Wikipedia by Eva Rinaldi is licensed under CC BY-SA 2.0

Герцог Сассекский выразил понимание по поводу плотного графика отца и надеется увидеться с ним позже. Королевский эксперт Ричард Палмер отметил, что слухи о возможной встрече были домыслами, а отношения между Гарри и королем остаются напряженными после выхода книги мемуаров "Запасной".

Ранее сообщалось, что Принц Гарри собирается прилететь в Лондон 8 мая на 10-летие "Игр непобеждённых".