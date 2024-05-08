Принц Гарри прибыл в Великобританию для участия в открытии "Игр непокоренных", но не планирует встретиться со своим отцом, королем Карлом III, который занят рабочими делами.
Герцог Сассекский выразил понимание по поводу плотного графика отца и надеется увидеться с ним позже. Королевский эксперт Ричард Палмер отметил, что слухи о возможной встрече были домыслами, а отношения между Гарри и королем остаются напряженными после выхода книги мемуаров "Запасной".
Ранее сообщалось, что Принц Гарри собирается прилететь в Лондон 8 мая на 10-летие "Игр непобеждённых".
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.