Тайна потерянного шрифта Doves: как дизайнер обнаружил затонувшие реликвии в Темзе

Дизайнеру удалось спасти остатки легендарного шрифта из Темзы

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Река Темза в Лондоне славится своими археологическими находками, включая римскую керамику и средневековые украшения, но особенно выделяется история шрифта Doves.

Фото: Wikipedia by Inayaysad is licensed under CC BY-SA 4.0

Более ста лет назад, типограф Т. Дж. Кобден-Сандерсон, в знак мести своему деловому партнеру Эмери Уокеру, сбросил все элементы этого шрифта в Темзу.

Шрифт Doves был создан в 1900 году в Лондоне, в типографии Doves Press, и отличался уникальными дизайнерскими особенностями, вдохновленными ренессансными шрифтами. В 2014 году дизайнер Роберт Грин восстановил шрифт, опираясь на печатные издания и цифровые копии, а затем нашел оригинальные детали шрифта в Темзе, сообщает SecurityLab.

Эти находки позволили дальше разработать цифровую версию шрифта и привлекли внимание официальных искателей сокровищ. В частном музее, ранее доме Уокера, проходит выставка, включающая эти части шрифта и другие артефакты.