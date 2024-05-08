Река Темза в Лондоне славится своими археологическими находками, включая римскую керамику и средневековые украшения, но особенно выделяется история шрифта Doves.
Более ста лет назад, типограф Т. Дж. Кобден-Сандерсон, в знак мести своему деловому партнеру Эмери Уокеру, сбросил все элементы этого шрифта в Темзу.
Шрифт Doves был создан в 1900 году в Лондоне, в типографии Doves Press, и отличался уникальными дизайнерскими особенностями, вдохновленными ренессансными шрифтами. В 2014 году дизайнер Роберт Грин восстановил шрифт, опираясь на печатные издания и цифровые копии, а затем нашел оригинальные детали шрифта в Темзе, сообщает SecurityLab.
Эти находки позволили дальше разработать цифровую версию шрифта и привлекли внимание официальных искателей сокровищ. В частном музее, ранее доме Уокера, проходит выставка, включающая эти части шрифта и другие артефакты.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.