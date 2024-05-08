Новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн выразила озабоченность по поводу возможной конфискации замороженных активов России, утверждая, что это могло бы серьёзно подорвать финансовые рынки и создать прецедент для нарушения прав инвесторов.
Она уточнила, что Euroclear не будет сам принимать решения о конфискации, а будет следовать политическим решениям, сообщает ТАСС.
Кроме того, Убрэн сообщила, что ожидается решение по изъятию доходов от реинвестирования замороженных активов, где после налогообложения в Бельгии, Еврокомиссия может конфисковать от 87% до 89% прибыли.
Она также отметила, что Euroclear ведет судебные процессы в России для защиты своих интересов, но шансы на победу невелики.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.