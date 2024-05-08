Депозитарий Euroclear на пороге кризиса: конфискация российских активов угрожает глобальным финансовым рынкам

В Euroclear заявили о борьбе против конфискации активов РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн выразила озабоченность по поводу возможной конфискации замороженных активов России, утверждая, что это могло бы серьёзно подорвать финансовые рынки и создать прецедент для нарушения прав инвесторов.

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Она уточнила, что Euroclear не будет сам принимать решения о конфискации, а будет следовать политическим решениям, сообщает ТАСС.

Кроме того, Убрэн сообщила, что ожидается решение по изъятию доходов от реинвестирования замороженных активов, где после налогообложения в Бельгии, Еврокомиссия может конфисковать от 87% до 89% прибыли.

Она также отметила, что Euroclear ведет судебные процессы в России для защиты своих интересов, но шансы на победу невелики.