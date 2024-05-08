Жасмин дарит сыну квартиру на свадьбу: эксклюзивные детали подарков и путешествия в Сингапур

Российская артистка Жасмин сделала щедрый подарок своему сыну Михаилу в честь его свадьбы, вручив ему квартиру, в которой они когда-то жили вместе. В интервью для издания Hello! она поделилась, что обещала сыну передать эту недвижимость после его бракосочетания. Жасмин выразила надежду, что ее сын и его жена Ева найдут счастье в этих стенах.
Кроме квартиры, Жасмин также организовала молодоженам свадебное путешествие в Сингапур и подарила личные подарки: серьги-пусеты для Евы и наручные часы для Михаила.
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