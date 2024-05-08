Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как красное вино преображает кожу и волосы: открытие секрета
Принц Гарри посетил Великобританию для открытия "Игр непокоренных"
Всемирный день футбола будут отмечать 25 мая
Британец вышел погулять с собакой на курорте Испании и не выжил
Стало известно, о чем говорит кошачий хвост
Шашлык из курицы на сковороде: промаринованная куриная грудка получается сочной
ACS Nano: обнаружено новое свойство света
Bentley представляет эксклюзивный Batur Convertible с мощным двигателем
Как лишний вес связан с депрессией
Жасмин дарит сыну квартиру на свадьбу: эксклюзивные детали подарков и путешествия в Сингапур

Певица Жасмин подарила квартиру своему сыну

0:38
Недвижимость

Российская артистка Жасмин сделала щедрый подарок своему сыну Михаилу в честь его свадьбы, вручив ему квартиру, в которой они когда-то жили вместе. В интервью для издания Hello! она поделилась, что обещала сыну передать эту недвижимость после его бракосочетания. Жасмин выразила надежду, что ее сын и его жена Ева найдут счастье в этих стенах.

Певица Жасмин подарила квартиру своему сыну
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме квартиры, Жасмин также организовала молодоженам свадебное путешествие в Сингапур и подарила личные подарки: серьги-пусеты для Евы и наручные часы для Михаила.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Красивыми и изящными будут ирисы, если правильно будете за ними ухаживать
Последние материалы
Британец вышел погулять с собакой на курорте Испании и не выжил
Стало известно, о чем говорит кошачий хвост
Шашлык из курицы на сковороде: промаринованная куриная грудка получается сочной
ACS Nano: обнаружено новое свойство света
Bentley представляет эксклюзивный Batur Convertible с мощным двигателем
Как лишний вес связан с депрессией
Лишайник любит ослабленные растения
Эксперты рассказали, как получить компенсацию за ДТП с самокатом
Павел Прилучный и Зепюр Брутян отпраздновали вторую годовщину свадьбы на отдыхе
В России разрешат тратить маткапитал на покупку жилья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников