Жасмин дарит сыну квартиру на свадьбу: эксклюзивные детали подарков и путешествия в Сингапур

Певица Жасмин подарила квартиру своему сыну

0:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российская артистка Жасмин сделала щедрый подарок своему сыну Михаилу в честь его свадьбы, вручив ему квартиру, в которой они когда-то жили вместе. В интервью для издания Hello! она поделилась, что обещала сыну передать эту недвижимость после его бракосочетания. Жасмин выразила надежду, что ее сын и его жена Ева найдут счастье в этих стенах.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме квартиры, Жасмин также организовала молодоженам свадебное путешествие в Сингапур и подарила личные подарки: серьги-пусеты для Евы и наручные часы для Михаила.