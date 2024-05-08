Вы меняете масло неправильно. Вот, как моточасы могут спасти ваш двигатель

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Замена масла по моточасам: как правильно рассчитать оптимальный интервал

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Авто

Моточасы являются более точным способом определения срока замены масла в двигателе, чем пробег, поскольку учитывают фактическое время работы двигателя.

Замена масла по моточасам: как правильно рассчитать оптимальный интервал
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Это особенно актуально при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как городские пробки. Считается, что качественные масла сохраняют свои свойства в течение 250-350 часов работы. Чтобы продлить срок службы двигателя, рекомендуется менять масло каждые 250 часов.

Формула расчета базируется на умножении средней скорости автомобиля на допустимое время работы масла. Этот подход позволяет более точно прогнозировать, когда следует менять масло, и помогает предотвратить ненужные расходы на ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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