Фасоль и другие бобовые являются отличным источником клетчатки, которая способствует лучшему пищеварению и помогает контролировать уровень сахара в крови.
По данным Healthline, бобы лучше других продуктов с высоким содержанием углеводов помогают контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Также исследования показывают, что употребление бобов с низким гликемическим индексом может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа, связанного с высоким уровнем сахара в крови.
Фасоль особенно полезна для людей, страдающих диабетом, так как овощ с низким ГИ помогает улучшить регуляцию уровня сахара в крови.
При употреблении бобов рекомендуется предварительно их замачивать, чтобы уменьшить содержание токсичного белка фитогемагглютинина, особенно при употреблении красной фасоли.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.