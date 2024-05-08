Назван овощ, который способствует нормализации уровня сахара в крови

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Фасоль и другие бобовые помогают контролировать уровень сахара в крови

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Еда

Фасоль и другие бобовые являются отличным источником клетчатки, которая способствует лучшему пищеварению и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Фасоль и другие бобовые помогают контролировать уровень сахара в крови
Фото: pixabay.com by 821292 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным Healthline, бобы лучше других продуктов с высоким содержанием углеводов помогают контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследования показывают, что употребление бобов с низким гликемическим индексом может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа, связанного с высоким уровнем сахара в крови.

Фасоль особенно полезна для людей, страдающих диабетом, так как овощ с низким ГИ помогает улучшить регуляцию уровня сахара в крови.

При употреблении бобов рекомендуется предварительно их замачивать, чтобы уменьшить содержание токсичного белка фитогемагглютинина, особенно при употреблении красной фасоли.

Съедобная азбука .Фасоль против диабета
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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