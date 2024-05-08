Исследование BestDoctor: россияне предпочитают Шенгенскую зону для страхования поездок в мае 2024

BestDoctor: в мае 2024 года россияне активно оформляли страховки в Шенген

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году, во время майских праздников, жители России активно страховали свои поездки, преимущественно в страны Шенгенской зоны.

Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты из BestDoctor подтвердили это, проанализировав покупки страховок на период праздников за 2023 и 2024 года. В текущем году предпочтение было отдано Шенгенской зоне, оставив позади Турцию. Средний возраст застрахованных туристов составил 41 год.

Отчет показал, что 49% всех страховок приходилось на страны Шенгена, что весьма контрастирует с 2023 годом, когда основной поток страховок (35%) был направлен в Турцию, а доля Шенгенской зоны составляла всего 5%.

В 2024 году второе место по популярности заняла Италия, куда направилось 13% страховщиков, тот же процент приходится и на Турцию. В предыдущем году в топе были Грузия и Армения с 9% и 8% соответственно.

CEO бизнес-юнита Digital Insurance в BestDoctor Анна Антизерская отметила значительные изменения в предпочтениях страхования поездок на майские: особенно вырос спрос на поездки в Шенгенскую зону, в то время как интерес к Грузии и Армении упал.

Среди других популярных направлений в 2024 году оказались Франция и Испания, каждая из которых привлекла по 6% страхователей. В прошлом году на эти позиции претендовали Кипр и Узбекистан. Грузия же замкнула список популярных направлений с 2% страховок в 2024 году.

В текущем году средний возраст страхователя остался неизменным — 41 год, а средний лимит страховой суммы достиг 40 тыс. евро. Кроме того, количество страховок, оформленных для детей, сократилось с 7% в 2023 году до 4% в 2024 году, что также было отмечено специалистами BestDoctor.