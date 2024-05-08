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Британский турист задержан в аэропорту Таиланда за контрабанду наркотиков

Британца задержали в аэропорту Таиланда из-за кокаина в паспорте

1:04
Туризм

Британский турист столкнулся с угрозой 20 лет лишения свободы в тайской тюрьме после того, как был задержан за ввоз наркотиков в страну, сообщает Daily Mail.

Британца задержали в аэропорту Таиланда из-за кокаина в паспорте
Фото: МВД Медиа

29-летний Джейми Луис Суэйн прилетел на Пхукет из Лондона на рейсе Etihad Airways 2 мая. В ходе пограничного досмотра у него в паспорте обнаружили небольшой пластиковый пакет с белым порошком. Позднее выяснилось, что в пакетике содержался наркотик.

Суэйн был задержан в аэропорту, и проведенная экспертиза подтвердила наличие 0,42 грамма кокаина. Против британца были выдвинуты обвинения во ввозе в Таиланд наркотиков второй категории и их хранении. Согласно местному законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание от 20 лет до пожизненного заключения и штраф от 43 до 108 тысяч фунтов стерлингов (4,9-12 миллионов рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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