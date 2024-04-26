"Европа будет стерта с лица земли": названы возможные последствия развертывая ЯО коллективным Западом

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович назвал последствия размещения ЯО в Европе

2:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил серьезные опасения относительно последствий возможного применения ядерного оружия на территории Европы, сообщает EADaily.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Его заявления прозвучали на фоне обсуждения международной напряженности и ядерной угрозы в кулуарах заседания VII Всебелорусского народного собрания. Александр утверждал, что такой акт приведет к катастрофическим последствиям, сравнимым с полным уничтожением континента, напоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

"Ведь не останется никого. Америка далеко. А Европа будет стерта с лица земли," — заявил он.

Он также указал на то, что в Европе, особенно в Восточной, уже размещено более 150 американских ядерных боеголовок, которые, по его словам, находятся в процессе модернизации. Александр раскритиковал планы дополнительного размещения ядерного вооружения, особенно упомянув Польшу, как страну, где обсуждалась возможность развертывания новых ядерных арсеналов.

Подчеркивая риски, связанные с ядерным оружием, он напомнил о последствиях чернобыльской аварии 1986 года, которая принесла значительные страдания населению Белоруссии, Украины и России. Он выразил мнение, что использование ядерного оружия в современных условиях приведет к еще более трагическим и разрушительным последствиям.

В заключение Вольфович отметил, что в 2023 году в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие в ответ на растущую напряженность у границ страны. Власти Белоруссии подчеркивают свою решимость использовать это вооружение для обороны страны в случае необходимости, подчеркивая серьезность своих намерений в контексте обеспечения национальной безопасности.