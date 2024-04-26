Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил серьезные опасения относительно последствий возможного применения ядерного оружия на территории Европы, сообщает EADaily.
Его заявления прозвучали на фоне обсуждения международной напряженности и ядерной угрозы в кулуарах заседания VII Всебелорусского народного собрания. Александр утверждал, что такой акт приведет к катастрофическим последствиям, сравнимым с полным уничтожением континента, напоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
"Ведь не останется никого. Америка далеко. А Европа будет стерта с лица земли," — заявил он.
Он также указал на то, что в Европе, особенно в Восточной, уже размещено более 150 американских ядерных боеголовок, которые, по его словам, находятся в процессе модернизации. Александр раскритиковал планы дополнительного размещения ядерного вооружения, особенно упомянув Польшу, как страну, где обсуждалась возможность развертывания новых ядерных арсеналов.
Подчеркивая риски, связанные с ядерным оружием, он напомнил о последствиях чернобыльской аварии 1986 года, которая принесла значительные страдания населению Белоруссии, Украины и России. Он выразил мнение, что использование ядерного оружия в современных условиях приведет к еще более трагическим и разрушительным последствиям.
В заключение Вольфович отметил, что в 2023 году в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие в ответ на растущую напряженность у границ страны. Власти Белоруссии подчеркивают свою решимость использовать это вооружение для обороны страны в случае необходимости, подчеркивая серьезность своих намерений в контексте обеспечения национальной безопасности.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".