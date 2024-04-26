По Минску могли ударить дронами из Литвы: в Белоруссии заявили о предотвращении вероломного нападения

Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении атаки дронами по Минску

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Белорусские спецслужбы успешно предотвратили атаки беспилотниками по Минску, запланированные с территории Литвы. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель во время выступления на Всебелорусском Народном собрании, сообщает EADaily.

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По словам Тертеля, в 2024 году западные фонды выделили более 60 миллионов долларов на финансирование дестабилизирующих действий против Белоруссии, включая разнообразные информационные операции. Он также обвинил Запад в создании марионеточных структур в приграничных государствах и указал на наращивание числа вооруженных формирований в Польше. Согласно его словам, в там уже сформировано более 300 боевиков.

Глава КГБ также отметил активное сотрудничество радикалов в Литве с парамилитарными формированиями, планирующими теракты на белорусской территории, особенно в прилегающих к Литве районах. Эти группы, по его словам, также занимаются переброской оружия и взрывчатки на территорию Белоруссии.

В заключение своего выступления Тертель подчеркнул, что национальная безопасность остается приоритетной задачей для Белоруссии, в связи с чем спецслужбы страны активно ищут и нейтрализуют диверсантов и террористов.