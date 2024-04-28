Эксперты поделились лайфхаками по предотвращению рака кожи

Эксперты: для предупреждения рака кожи следует использовать солнцезащитный крем

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас считается, что меланома развивается под воздействием комбинации генетических и окружающих факторов. Главной опасностью, по мнению специалистов, является длительное воздействие агрессивных ультрафиолетовых лучей на кожу. Особенно высок риск при получении солнечных ожогов в попытке загореть.

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"Солнечные лучи наиболее интенсивны с 10 утра до 16 часов дня, поэтому ограничьте свое пребывание на улице в это время. Носите защитную одежду и очки и регулярно наносите солнцезащитный крем с коэффициентом защиты не менее 30", — поделился онколог Майкл Дэвис.

Важно постоянно использовать крем с SPF в теплое время года для защиты вашей кожи.

Успешное лечение заболеваний часто зависит от их ранней диагностики, поэтому важно периодически проверять состояние кожи.

По мнению доктора Келли Нельсон, существует тонкая грань между осведомленностью о состоянии кожи и нежеланием беспокоиться о каждой родинке на теле, рассматривая их как потенциальные "бомбы замедленного действия".

Дерматологи рекомендуют обращать внимание на специфические признаки, такие как асимметричная форма, зубчатая или волнистая кайма, необычный цветовой узор, диаметр более шести миллиметров или изменения в пятне на коже со временем, чтобы отличить меланому от обычных родинок.