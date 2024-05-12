Узнайте секреты максимальных пенсионных выплат: простые способы, которые работают

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Как рассчитать размер пенсии в 2024 году

2:02
Экономика

Пенсионные выплаты делятся на две основные части: стандартную фиксированную сумму (определяемую государством, которая на данный момент составляет 8134,88 рублей) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который зависит от взносов, внесенных в период трудовой деятельности.

Как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В 2024 году стоимость одного пенсионного коэффициента равняется 133,05 рубля. Для расчета пенсии нужно умножить ваш ИПК на 133,05 и к результату прибавить 8134,88 рубля.

Это даст вам представление о размере вашей будущей пенсии. Многие задаются вопросом, как можно увеличить пенсионные выплаты.

Фиксированная сумма пересматривается каждый год. Пенсионерам старше 80 лет выплаты увеличиваются, а если пенсионер продолжает официально работать, фиксированная сумма остается неизменной, но страховая часть может расти с учетом трудового стажа.

Индивидуальный пенсионный коэффициент зависит от ваших доходов. Дополнительные баллы можно заработать, прослужив в армии или осуществляя уход за ребенком, инвалидом или пожилым человеком. Однако за год можно накопить не более 10 коэффициентов.

Увеличить пенсионный коэффициент также можно, отложив выход на пенсию. Например, если отложить пенсию на год, страховая часть увеличится на коэффициент 1,07, а фиксированная — на 1,056.

Не работающим гражданам Россия гарантируется социальная пенсия с 63 лет для женщин и с 68 лет для мужчин, размер которой корректируется в зависимости от прожиточного минимума, сообщает brief24. ru.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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