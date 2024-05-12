Медсестра из Набережных Челнов через суд добилась выплат после заражения коронавирусом на работе

В Набережных Челнах медсестра получила страховку за заражение COVID-19 на работе

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

В городе Набережные Челны медицинская работница обратилась в суд, чтобы получить страховые выплаты после заражения коронавирусом на рабочем месте.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее она пыталась получить компенсацию через Фонд пенсионного и социального страхования, однако ей было отказано. Ситуация осложнилась после того, как женщина заразилась от пациента с COVID-19, в результате чего у неё развилась пневмония.

Врачебная комиссия подтвердила, что заболевание является следствием её профессиональной деятельности, и признала это страховым случаем.

Городской суд Челнов постановил, что местное отделение Фонда должно выплатить медсестре компенсацию в размере около 70 тысяч рублей.



