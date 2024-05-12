Медсестра из Набережных Челнов через суд добилась выплат после заражения коронавирусом на работе

В городе Набережные Челны медицинская работница обратилась в суд, чтобы получить страховые выплаты после заражения коронавирусом на рабочем месте.
Ранее она пыталась получить компенсацию через Фонд пенсионного и социального страхования, однако ей было отказано. Ситуация осложнилась после того, как женщина заразилась от пациента с COVID-19, в результате чего у неё развилась пневмония.
Врачебная комиссия подтвердила, что заболевание является следствием её профессиональной деятельности, и признала это страховым случаем.
Городской суд Челнов постановил, что местное отделение Фонда должно выплатить медсестре компенсацию в размере около 70 тысяч рублей.
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