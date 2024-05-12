Неожиданный тормоз: Fisker Ocean под прицелом расследования NHTSA

NHTSA начинает расследование проблем с тормозами в электромобилях Fisker Ocean

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Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло предварительное расследование в отношении 6 813 внедорожников Fisker Ocean 2023 года выпуска после жалоб на непреднамеренное срабатывание системы автоматического экстренного торможения.

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under GNU Free Documentation License

Регулятор получил восемь жалоб, в которых говорится, что система срабатывала без видимых препятствий на дороге, что приводило к резкому замедлению автомобиля. В трех случаях сообщалось о травмах. Предварительная оценка NHTSA направлена на изучение масштаба и серьезности потенциальной проблемы и оценку её влияния на безопасность.

Это расследование добавляет проблем Fisker, так как на их SUV Ocean уже были жалобы, включая проблемы с открыванием дверей. Кроме того, компания столкнулась с финансовыми трудностями, включая сомнения в способности продолжать деятельность, исключение акций из листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и срыв переговоров с крупным автопроизводителем о потенциальной сделке в марте.

В апреле компания сообщила о невыполнении платежа по процентам в размере около 8,4 миллиона долларов по облигациям, срок погашения которых наступает в 2026 году, в течение 30-дневного льготного периода.