Улучшает здоровье кишечника: вот почему нужно есть ламинарию

Полезные свойства ламинарии

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ламинария — это бурая водоросль, которая растет в морях. В ней содержится множество микро- и макроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

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Чем полезна ламинария

Бурая водоросль ламинария содержит полезные для организма минералы (йод, калий, натрий, сера, медь, магний, железо, фосфор) и витамины (А, В1, В2, В12, С, D, Е). Кроме того, морская капуста содержит пантотеновую и фолиевую кислоты, белки, аминокислоты, пищевые волокна.

Ламинария оказывает свое слабительное действие благодаря способности набухать в кишечнике и механически воздействовать на его стенки, вызывая рефлекторное сокращение.

Как правильно есть ламинарию

Ламинария хорошо сочетается с овощами, бобовыми, грибами, мясом, рыбой, крупами. Ламинария имеет соленый морской вкус, поэтому сухую ламинарию можно использовать в измельченном виде вместо соли.

В кулинарии ее добавляют в супы и вторые блюда, используют в качестве гарнира и основного ингредиента салатов.