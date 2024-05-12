Улучшает здоровье кишечника: вот почему нужно есть ламинарию

Ламинария — это бурая водоросль, которая растет в морях. В ней содержится множество микро- и макроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма.
Бурая водоросль ламинария содержит полезные для организма минералы (йод, калий, натрий, сера, медь, магний, железо, фосфор) и витамины (А, В1, В2, В12, С, D, Е). Кроме того, морская капуста содержит пантотеновую и фолиевую кислоты, белки, аминокислоты, пищевые волокна.
Ламинария оказывает свое слабительное действие благодаря способности набухать в кишечнике и механически воздействовать на его стенки, вызывая рефлекторное сокращение.
Ламинария хорошо сочетается с овощами, бобовыми, грибами, мясом, рыбой, крупами. Ламинария имеет соленый морской вкус, поэтому сухую ламинарию можно использовать в измельченном виде вместо соли.
В кулинарии ее добавляют в супы и вторые блюда, используют в качестве гарнира и основного ингредиента салатов.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.