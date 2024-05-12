Улучшает здоровье кишечника: вот почему нужно есть ламинарию

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Полезные свойства ламинарии

1:15
Здоровье

Ламинария — это бурая водоросль, которая растет в морях. В ней содержится множество микро- и макроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

Полезные свойства ламинарии
Фото: commons.wikimedia.org by 김아름 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чем полезна ламинария

Бурая водоросль ламинария содержит полезные для организма минералы (йод, калий, натрий, сера, медь, магний, железо, фосфор) и витамины (А, В1, В2, В12, С, D, Е). Кроме того, морская капуста содержит пантотеновую и фолиевую кислоты, белки, аминокислоты, пищевые волокна.

Ламинария оказывает свое слабительное действие благодаря способности набухать в кишечнике и механически воздействовать на его стенки, вызывая рефлекторное сокращение.

Как правильно есть ламинарию

Ламинария хорошо сочетается с овощами, бобовыми, грибами, мясом, рыбой, крупами. Ламинария имеет соленый морской вкус, поэтому сухую ламинарию можно использовать в измельченном виде вместо соли.

В кулинарии ее добавляют в супы и вторые блюда, используют в качестве гарнира и основного ингредиента салатов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
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