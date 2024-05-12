Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью
Эксперты рассказали, как собака говорит "я тебя люблю"
Здоровье и отдых: как путешествия помогают снизить стресс
Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам
Делегаты из Гвинеи-Бисау оценили уровень владения оружием Адама Кадырова
Украсьте сад пузыреплодником
Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать
Пушков посоветовал Макрону "прикусить язык" после слов о планах сдержать Россию
Компания Pivotal представила самолет Helix, доступный к покупке без лицензии
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом

Эксперты дали ответ, чем кормить кота

1:25
Зоосфера » Кошки

Выбор корма для домашних кошек может быть сложным без профессионального совета. Основной выбор заключается между сухим кормом и консервами. Часто предпочтение отдаётся сухому корму, но это действительно лучший вариант?

Эксперты дали ответ, чем кормить кота
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Различия между кормами

Ключевое отличие между сухим кормом и консервами — это содержание влаги: сухой корм содержит около 10% влаги, тогда как в консервах её может быть до 70%. По содержанию питательных веществ, жиров, углеводов и витаминов разница между ними не столь значительна.

Выбор корма для кошки

Выбирая между кормами, важно учитывать здоровье кошки и её диетические потребности. Сухой корм может оказывать нагрузку на почки и мочевыводящие пути. Также сложно контролировать, сколько и как часто кошка кушает, что может привести к перееданию и связанным с этим заболеваниям. Рекомендуется не оставлять в миске остатки корма.

Консервы, в свою очередь, имеют один существенный недостаток — они быстро портятся, их можно хранить в холодильнике не более 24 часов после вскрытия.

Консультация с ветеринаром

Лучшим решением будет проконсультироваться с ветеринаром, который, основываясь на осмотре питомца, поможет выбрать наиболее подходящий корм.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Зеленский требует снять людей с фронта для "охраны Киева" Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Последние материалы
Китайский гигант BYD сталкивается с трудностями в Европе из-за проблем с плесенью
Эксперты рассказали, как собака говорит "я тебя люблю"
Здоровье и отдых: как путешествия помогают снизить стресс
Четыре фактора, спровоцировавшие потерю волос: рекомендации эксперта по волосам
Делегаты из Гвинеи-Бисау оценили уровень владения оружием Адама Кадырова
Украсьте сад пузыреплодником
Страх сближения и недоверие: причины и что с этим делать
Пушков посоветовал Макрону "прикусить язык" после слов о планах сдержать Россию
Компания Pivotal представила самолет Helix, доступный к покупке без лицензии
Дизайнер посоветовал, куда поставить стационарный миксер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников