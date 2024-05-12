Чем кормить кота: мясом или покупным кормом

Эксперты дали ответ, чем кормить кота

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выбор корма для домашних кошек может быть сложным без профессионального совета. Основной выбор заключается между сухим кормом и консервами. Часто предпочтение отдаётся сухому корму, но это действительно лучший вариант?

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Различия между кормами

Ключевое отличие между сухим кормом и консервами — это содержание влаги: сухой корм содержит около 10% влаги, тогда как в консервах её может быть до 70%. По содержанию питательных веществ, жиров, углеводов и витаминов разница между ними не столь значительна.

Выбор корма для кошки

Выбирая между кормами, важно учитывать здоровье кошки и её диетические потребности. Сухой корм может оказывать нагрузку на почки и мочевыводящие пути. Также сложно контролировать, сколько и как часто кошка кушает, что может привести к перееданию и связанным с этим заболеваниям. Рекомендуется не оставлять в миске остатки корма.

Консервы, в свою очередь, имеют один существенный недостаток — они быстро портятся, их можно хранить в холодильнике не более 24 часов после вскрытия.

Консультация с ветеринаром

Лучшим решением будет проконсультироваться с ветеринаром, который, основываясь на осмотре питомца, поможет выбрать наиболее подходящий корм.