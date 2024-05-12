Чем кормить кота: мясом или покупным кормом

Выбор корма для домашних кошек может быть сложным без профессионального совета. Основной выбор заключается между сухим кормом и консервами. Часто предпочтение отдаётся сухому корму, но это действительно лучший вариант?
Различия между кормами
Ключевое отличие между сухим кормом и консервами — это содержание влаги: сухой корм содержит около 10% влаги, тогда как в консервах её может быть до 70%. По содержанию питательных веществ, жиров, углеводов и витаминов разница между ними не столь значительна.
Выбор корма для кошки
Выбирая между кормами, важно учитывать здоровье кошки и её диетические потребности. Сухой корм может оказывать нагрузку на почки и мочевыводящие пути. Также сложно контролировать, сколько и как часто кошка кушает, что может привести к перееданию и связанным с этим заболеваниям. Рекомендуется не оставлять в миске остатки корма.
Консервы, в свою очередь, имеют один существенный недостаток — они быстро портятся, их можно хранить в холодильнике не более 24 часов после вскрытия.
Консультация с ветеринаром
Лучшим решением будет проконсультироваться с ветеринаром, который, основываясь на осмотре питомца, поможет выбрать наиболее подходящий корм.
Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.