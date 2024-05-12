NASA планирует запустить левитирующую железную дорогу на Луне

NASA активно финансирует разработку проекта "Гибкая левитация на рельсах" (FLOAT), который представляет собой инновационную транспортную систему для Луны.
Этот проект, вошедший во вторую фазу программы NASA по инновационным передовым концепциям (NIAC), нацелен на создание первой лунной железнодорожной системы с использованием магнитной левитации.
Концепция FLOAT включает в себя роботизированные магнитные модули, которые будут левитировать над специально разработанной трехслойной пленочной дорожкой. Эта пленка не только обеспечит стабильное движение модулей, но и защитит их от вредного воздействия лунной пыли и мелких метеоритов. Предполагается, что модули смогут перемещать грузовые вагоны или контейнеры с скоростью около 1,6 км/ч, перевозя ежедневно до 100 тонн материалов и оборудования, сообщает SecurityLab.
Главный инженер проекта из Лаборатории реактивного движения NASA Этан Шалер подчеркивает цель проекта — поддержать планы NASA по длительному присутствию человека на Луне. Это включает в себя реализацию программы "Артемида", которая предусматривает возвращение астронавтов на Луну к 2025 году и последующее создание обитаемой базы на ее поверхности.
Такая база станет отправной точкой для дальнейших миссий человека в космос, включая планируемые полеты к Марсу. Левитационная система FLOAT окажется ключевым элементом в логистической поддержке таких амбициозных проектов.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.