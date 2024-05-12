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NASA планирует запустить левитирующую железную дорогу на Луне

NASA разрабатывает железную дорогу для Луны

1:38
Наука

NASA активно финансирует разработку проекта "Гибкая левитация на рельсах" (FLOAT), который представляет собой инновационную транспортную систему для Луны.

NASA разрабатывает железную дорогу для Луны
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Этот проект, вошедший во вторую фазу программы NASA по инновационным передовым концепциям (NIAC), нацелен на создание первой лунной железнодорожной системы с использованием магнитной левитации.

Концепция FLOAT включает в себя роботизированные магнитные модули, которые будут левитировать над специально разработанной трехслойной пленочной дорожкой. Эта пленка не только обеспечит стабильное движение модулей, но и защитит их от вредного воздействия лунной пыли и мелких метеоритов. Предполагается, что модули смогут перемещать грузовые вагоны или контейнеры с скоростью около 1,6 км/ч, перевозя ежедневно до 100 тонн материалов и оборудования, сообщает SecurityLab.

Главный инженер проекта из Лаборатории реактивного движения NASA Этан Шалер подчеркивает цель проекта — поддержать планы NASA по длительному присутствию человека на Луне. Это включает в себя реализацию программы "Артемида", которая предусматривает возвращение астронавтов на Луну к 2025 году и последующее создание обитаемой базы на ее поверхности.

Такая база станет отправной точкой для дальнейших миссий человека в космос, включая планируемые полеты к Марсу. Левитационная система FLOAT окажется ключевым элементом в логистической поддержке таких амбициозных проектов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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