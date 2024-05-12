Как бороться с апатией: от этого состояния не застрахован никто

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Эффективные способы, как справиться с апатией

1:17
Здоровье

Апатия является проблемой многих людей. В этой статье мы расскажем, как можно справиться с тяжелым состоянием.

Эффективные способы, как справиться с апатией
Фото: flickr.com by Vinoth Chandar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чем опасна апатия

Часто апатия является не отдельным заболеванием, а симптомом других недугов. Без сопутствующего лечения состояние может ухудшиться. Поэтому важно вовремя заметить изменения в самочувствии и настроении и обратиться за профессиональной помощью.

Со временем человек может потерять интерес к своей жизни, обществу и даже близким людям. Важно не бояться просить поддержки и помощи у своих друзей или близких.

Как бороться с апатией

Для этого нужно отказаться от алкоголя, курения, вредной пищи. Кроме того, нужно правильно питаться, достаточно гулять на свежем воздухе, высыпаться в комфортных условиях.

Старайтесь соблюдать режим сна, ложась спать и просыпаясь в одно и то же время. Снижение стресса и благоприятная обстановка дома также является важным фактором в борьбе с апатией.

Можно обратиться за консультацией к неврологу или психиатру. При необходимости нужно сдать анализы, пройти обследования мозга и убедиться, что проблема не в вашем физическом здоровье.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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