Какие необычные страховые случаи произошли в Беларуси в прошлом году: топ-5 выплат

Топ-5 необычных страховых выплат в Беларуси за 2023 год

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Белорусские страховые компании завершили подведение итогов своей деятельности за прошедший год, в течение которого были произведены как значительные, так и необычные страховые выплаты. Информацию об этом предоставил журнал "Страхование в Беларуси", а издание Office Life отобрало пять самых необычных случаев.

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Например, в 2023 году один из владельцев автомобиля BENTLEY BENTAYGA попал в ДТП на площади Победы в Минске, когда не смог удержать управление и врезался в бордюр. В результате аварии повреждены были левая сторона машины, включая шины, диски, передний бампер и левое крыло. Из-за тюнинга авто фирмой MANSORY, проблемы с получением деталей из-за санкций задержали ремонт на девять месяцев.

Также произошла крупная медицинская выплата белорусу, который во время посещения Франции упал с машины, пытаясь что-то починить, и сломал шейку левой бедренной кости, после чего потребовалась операция на винтах и пластинах.

Владелец бультерьера столкнулся с трагедией, когда его питомец съел 1,5 кг конфет в обертках и позже скончался. Страховая компания выплатила полную страховую сумму за гибель животного.

Другой случай касается страхователя гражданской ответственности, который при слитии воды из бассейна случайно затопил квартиру соседей.

Кроме того, страховые компании отметили увеличение числа выплат по страхованию банковских карт. В одном из случаев, страхователя обманули, убедив взять кредит на 25 тыс. рублей и перевести деньги на карту, с которой их затем украли.