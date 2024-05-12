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Чем подкормить клубнику во время цветения

Говорим о подкормке клубники

1:26
Садоводство » Плодовые

В период цветения клубники особенно важно обеспечить ей достаточное количество питательных веществ, чтобы обеспечить правильное развитие ягод. Правильное питание поможет увеличить урожай клубники и улучшить качество ягод.

Одним из основных элементов, необходимых клубнике во время цветения, является азот. Азот способствует развитию зеленой массы и улучшению процесса цветения. Для подкормки клубники во время цветения можно использовать азотные удобрения, такие как нитрат аммония или карбамид.

Кроме азота, клубнике также необходимы фосфор и калий. Фосфор помогает усилить корневую систему и способствует образованию ягод, а калий улучшает цветение и способствует сохранению плодов. Для подкормки клубники во время цветения можно использовать удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.

Однако перед подкормкой клубники необходимо учитывать ее потребности в питательных веществах и провести анализ почвы. Только после определения дефицита определенных элементов можно правильно выбрать удобрения и их дозировку.

Кроме того, необходимо помнить, что переизбыток удобрений также может негативно сказаться на растении. Поэтому следует строго соблюдать рекомендации по дозировке и частоте подкормок.

Клубника завалит ягодами! Подкормите этим во время цветения!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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