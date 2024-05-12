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Изысканный гратен из капусты: покорит вас ароматами мускатного ореха, чеснока и сыра

Гратен из капусты: запеканка из простого овоща может быть необыкновенно вкусной

2:15
Еда

Гратен из капусты — это изысканное блюдо с нежным кремовым соусом и ароматным сыром, которое станет прекрасным вариантом использования капусты.

Гратен из капусты: запеканка из простого овоща может быть необыкновенно вкусной
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under CC BY 2.0.

Нежные дольки капусты запекаются вместе с оливковым маслом, приобретая легкий золотистый оттенок. Затем, они украшаются смесью сливок, тертым пармезаном, чесноком и мускатным орехом, а сверху посыпаются ароматным тёртым сыром. При запекании в духовке гратен от портала "Лайфхакер.ру" приобретает прекрасный золотистый цвет и неповторимый вкус.

Для приготовления гратена из капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • белокочанная капуста (1 средний кочан),
  • оливковое масло (2 ст. ложки),
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу,
  • чеснок (3 зубчика),
  • пармезан (40 г),
  • сливки с жирностью 20-33% (450 мл),
  • молотый мускатный орех (1/4 ч. ложки),
  • гауда или другой плавящийся сыр (120 г),
  • тимьян (3-4 веточки).

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175°C. Нарежьте капусту на крупные дольки и выложите их на противень. Полейте дольки капусты оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Запекайте капусту в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут. Затем переверните дольки и готовьте еще 20 минут до достижения желаемой мягкости.
  3. На мелкой тёрке натрите чеснок и пармезан. Смешайте их с сливками и мускатным орехом.
  4. Натрите гауду на крупной тёрке.
  5. Переложите запечённые дольки капусты в глубокую форму и залейте их сливочной смесью с чесноком, пармезаном и мускатным орехом. Украсьте верхнюю часть капусты веточками тимьяна.
  6. Посыпьте капусту натёртым сыром гауда и запекайте в духовке в течение 30 минут до получения золотистого цвета.

Гратен из капусты подавайте горячим, чтобы насладиться его нежным вкусом и ароматом сыра. Приятного аппетита!

Как просто и вкусно приготовить Капусту. Гратен из капусты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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