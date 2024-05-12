Изысканный гратен из капусты: покорит вас ароматами мускатного ореха, чеснока и сыра

Гратен из капусты: запеканка из простого овоща может быть необыкновенно вкусной

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Гратен из капусты — это изысканное блюдо с нежным кремовым соусом и ароматным сыром, которое станет прекрасным вариантом использования капусты.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under CC BY 2.0.

Нежные дольки капусты запекаются вместе с оливковым маслом, приобретая легкий золотистый оттенок. Затем, они украшаются смесью сливок, тертым пармезаном, чесноком и мускатным орехом, а сверху посыпаются ароматным тёртым сыром. При запекании в духовке гратен от портала "Лайфхакер.ру" приобретает прекрасный золотистый цвет и неповторимый вкус.

Для приготовления гратена из капусты вам понадобятся следующие ингредиенты:

белокочанная капуста (1 средний кочан),

оливковое масло (2 ст. ложки),

соль и молотый чёрный перец по вкусу,

чеснок (3 зубчика),

пармезан (40 г),

сливки с жирностью 20-33% (450 мл),

молотый мускатный орех (1/4 ч. ложки),

гауда или другой плавящийся сыр (120 г),

тимьян (3-4 веточки).

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Нарежьте капусту на крупные дольки и выложите их на противень. Полейте дольки капусты оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте капусту в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут. Затем переверните дольки и готовьте еще 20 минут до достижения желаемой мягкости. На мелкой тёрке натрите чеснок и пармезан. Смешайте их с сливками и мускатным орехом. Натрите гауду на крупной тёрке. Переложите запечённые дольки капусты в глубокую форму и залейте их сливочной смесью с чесноком, пармезаном и мускатным орехом. Украсьте верхнюю часть капусты веточками тимьяна. Посыпьте капусту натёртым сыром гауда и запекайте в духовке в течение 30 минут до получения золотистого цвета.

Гратен из капусты подавайте горячим, чтобы насладиться его нежным вкусом и ароматом сыра. Приятного аппетита!