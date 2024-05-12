Как эффективно организовать пространство в малогабаритной квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Дизайнер рассказал, почему нельзя покупать шкаф в маленькую спальню

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие сталкиваются с проблемой организации пространства в маленьких квартирах.

Фото: Unsplash by Parker Burchfield is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются владельцы таких жилищ при размещении всех необходимых предметов мебели, особенно при большом количестве вещей.

Она решительно выступает против идеи вставить массивный шкаф в маленькую комнату, рассчитывая, что это решит проблему хранения.

Попробуем понять, почему такой подход считается неудачным.

Уже вскоре узкое пространство между кроватью и шкафом начнет раздражать, и появление синяков станет лишь вопросом времени.

Если двери шкафа распашные, то они не смогут полностью открываться из-за близости кровати, что снижает их функциональность.

Для крошечных спален стоит выбирать компактные модели шкафов вместо габаритных.

Если компактные шкафы кажутся неприемлемым вариантом, рассмотрите модель с раздвижными дверями, что облегчит доступ к вещам.

Кроме того, важно обеспечить, чтобы расстояние между кроватью и шкафом или любой другой преградой было не менее 60 см.