Как эффективно организовать пространство в малогабаритной квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Многие сталкиваются с проблемой организации пространства в маленьких квартирах.
Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются владельцы таких жилищ при размещении всех необходимых предметов мебели, особенно при большом количестве вещей.
Она решительно выступает против идеи вставить массивный шкаф в маленькую комнату, рассчитывая, что это решит проблему хранения.
Попробуем понять, почему такой подход считается неудачным.
Уже вскоре узкое пространство между кроватью и шкафом начнет раздражать, и появление синяков станет лишь вопросом времени.
Если двери шкафа распашные, то они не смогут полностью открываться из-за близости кровати, что снижает их функциональность.
Для крошечных спален стоит выбирать компактные модели шкафов вместо габаритных.
Если компактные шкафы кажутся неприемлемым вариантом, рассмотрите модель с раздвижными дверями, что облегчит доступ к вещам.
Кроме того, важно обеспечить, чтобы расстояние между кроватью и шкафом или любой другой преградой было не менее 60 см.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.