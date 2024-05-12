Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Набережных Челнах медсестра получила страховку за заражение COVID-19 на работе
На берегу реки Самара появиться новый пляж
NASA разрабатывает железную дорогу для Луны
Эффективные способы, как справиться с апатией
Ольга Любимова заявила, что россиянам нравятся отечественные фильмы
Говорим о подкормке клубники
Кинологи рассказали, как понять, что у собаки стресс
Как рассчитать размер пенсии в 2024 году
Избавляемся от тёмных пятен после акне: лучшие домашние средства
Орбакайте эмоционально поздравила Пугачеву с Днем матери и намекнула на возвращение на сцену

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с Днем матери в США

0:35
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте, проживающая с семьей в США, отметила День матери, который в США и некоторых других странах празднуется во второе воскресенье мая.

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с Днем матери в США
Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

В честь этого дня она опубликовала в микроблоге фотографию из детства, на которой она вместе со своей мамой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой, и поздравила её на двух языках.

Также Кристина оставила загадочное сообщение, которое фанаты восприняли как намек на её возможное возвращение на российскую эстраду после отмены концертов в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Последние материалы
Почти каждый житель Донбасса и Новороссии стал обладателем полиса ОМС
Ставки по ипотеке останутся высокими еще около полутора лет
Ford увеличит производство в Испании с новым моделью SUV
Стало известно, почему кошки не едят из полупустых мисок
В Совфеде пройдут консультации по кандидатам на посты министров силовых ведомств
Говорим о самом важном уходе для томатов
Названы главные признаки дефицита кальция
Федеральная трасса в Сочи оказалась затоплена из-за сильного ливня
Учёные назвали способ улучшения зрения с помощью света
"Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников