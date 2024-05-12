Орбакайте эмоционально поздравила Пугачеву с Днем матери и намекнула на возвращение на сцену

Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачёву с Днем матери в США

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте, проживающая с семьей в США, отметила День матери, который в США и некоторых других странах празднуется во второе воскресенье мая.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Орбакайте

В честь этого дня она опубликовала в микроблоге фотографию из детства, на которой она вместе со своей мамой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой, и поздравила её на двух языках.

Также Кристина оставила загадочное сообщение, которое фанаты восприняли как намек на её возможное возвращение на российскую эстраду после отмены концертов в России.