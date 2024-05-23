"Это дело придется прекратить": стало известно, из-за чего Раймонд Паулс хочет завершить карьеру

Советский и латвийские композитор Раймонд Паулс в интервью журналу "Личная жизнь" признался, что планирует завершить музыкальную карьеру из-за проблем со зрением.
Он отметил, что много лет трудился, но сейчас, возможно, ему требуется остановиться. В 2024 году ему сделали операцию на глаза, а врачи порекомендовали отказаться от очков.
В апреле 2022 года Раймонд Паулс раскритиковал латвийские власти за запрет на трансляцию российских телеканалов в республике. Он также выступил против запрета россиянам на въезд в Прибалтику.
В прошлом году артист стал вдовцом — ушла из жизни его супруга Лана Паулс, с которой они прожили вместе больше 60 лет.
Ранее Никита Пресняков чуть не потерял сознание на глазах у публики.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.