"Это дело придется прекратить": стало известно, из-за чего Раймонд Паулс хочет завершить карьеру

Композитор Раймонд Паулс хочет завершить музыкальную карьеру из-за зрения

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Советский и латвийские композитор Раймонд Паулс в интервью журналу "Личная жизнь" признался, что планирует завершить музыкальную карьеру из-за проблем со зрением.

Фото: youtube.com by канал Retro FM. Рига. is licensed under public domain

Он отметил, что много лет трудился, но сейчас, возможно, ему требуется остановиться. В 2024 году ему сделали операцию на глаза, а врачи порекомендовали отказаться от очков.

В апреле 2022 года Раймонд Паулс раскритиковал латвийские власти за запрет на трансляцию российских телеканалов в республике. Он также выступил против запрета россиянам на въезд в Прибалтику.

В прошлом году артист стал вдовцом — ушла из жизни его супруга Лана Паулс, с которой они прожили вместе больше 60 лет.

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