Налогообложение пенсионного страхования

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

При удержании НДФЛ со страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования необходимо учитывать источник финансирования:

1. Если взносы оплачиваются физическим лицом за себя или за третье лицо, такое как родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки или бабушки, платежи не являются базой для удержания подоходного налога. Это связано с тем, что взносы осуществляются из дохода, который уже был учтён при начислении НДФЛ.

2. Если взносы осуществляются за счёт средств организации по корпоративным программам, то есть работодатель перечисляет взносы за работника, то платежи подлежат налогообложению. В этом случае налог уплачивается НПФ или страховой компанией, которые выступают в роли налоговых агентов. На личный накопительный счёт клиента зачисляется сумма за вычетом подоходного налога.

Обложение НДФЛ по страховым выплатам происходит следующим образом:

1. В случае получения выплаты по договору, заключённому физическим лицом в свою пользу:

а) не будет облагаться налогом, если она получена при наступлении пенсионных оснований в соответствии с законодательством РФ;

б) будет облагаться в случае досрочного расторжения договора и возврата физическим лицом денежной (выкупной) суммы в соответствии с правилами страхования и условиями договора.

2. В случае получения выплаты по договорам, взносы по которым уплачены за налогоплательщика иными лицами, например, организациями-работодателями, налоговый агент обязан удержать суммы НДФЛ с выплачиваемых сумм пенсий по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

3. В случае выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица сумм пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, НДФЛ не облагается.