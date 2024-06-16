Вкусный и сытный бисквит к чашечке чая: как приготовить десерт

Бисквит — это сладкое, сытное и вкусное лакомство к чаю, которое можно приготовить дома, не прилагая особых усилий. Всё, что вам понадобится, — это яйца, мука, лимонный сок и сахар.
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Этот десерт хорошо сочетается с чаем или кофе. Если вы хотите удивить своих детей, то можете приготовить вкусные помадки и уложить их на бисквит.
Ингредиенты
4 яйца
1 щепотка соли
1/2 чайной ложки лимонного сока
1 стакан сахара
1 стакан муки
Приготовление
В миске взбейте яйца до образования густой пены. Затем постепенно добавьте немного сахара и продолжайте взбивать.
Несколько раз просейте муку и добавьте её в смесь. Если вы хотите сделать десерт более полезным, то можете заменить обычный сахар стевией. Добавьте натёртую цедру и сок лимона в тесто.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте противень небольшим количеством сливочного масла, вылейте тесто на противень и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте до готовности, около 45 минут. При подаче посыпьте бисквит сахарной пудрой.