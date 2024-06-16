Вкусный и сытный бисквит к чашечке чая: как приготовить десерт

Как приготовить самому бисквит

Бисквит — это сладкое, сытное и вкусное лакомство к чаю, которое можно приготовить дома, не прилагая особых усилий. Всё, что вам понадобится, — это яйца, мука, лимонный сок и сахар.

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Этот десерт хорошо сочетается с чаем или кофе. Если вы хотите удивить своих детей, то можете приготовить вкусные помадки и уложить их на бисквит.

Ингредиенты

4 яйца

1 щепотка соли

1/2 чайной ложки лимонного сока

1 стакан сахара

1 стакан муки

Приготовление