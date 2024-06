Передержка с воспитанием: полезный инструмент или бесполезная трата денег

В беседе с журналом "Питомцы" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что передержка с воспитанием не всегда решает проблемы в поведении собак.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license