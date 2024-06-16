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Передержка с воспитанием: полезный инструмент или бесполезная трата денег

Стоит ли оставлять собаку на передержке с кинологом

Зоосфера » Собаки

В беседе с журналом "Питомцы" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что передержка с воспитанием не всегда решает проблемы в поведении собак.

Стоит ли оставлять собаку на передержке с кинологом
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

"Если у вас возникают трудности в общении с собакой или нужно научить её определённым навыкам, важно самому активно участвовать в процессе дрессировки. В противном случае собака может идеально выполнять команды с инструктором, но отказываться работать с хозяином. Передержка с воспитанием — это полезный инструмент, однако эффективное обучение должно происходить при участии владельца", — комментирует Голубев.

Он перечислил плюсы и минусы передержек, где с собакой занимается специалист во время отсутствия хозяина.

Контакт с собакой

Когда питомец работает с кинологом на передержке, он привыкает к нему, выстраивает с ним отношения, а не с хозяином. Собака ориентируется на команды и поведение кинолога. Если у хозяина не налажен контакт с питомцем, тот, скорее всего, не будет выполнять команды, которым научился на передержке.

В обучении собаки обязательно должен участвовать и хозяин. Это процесс двусторонний: не только питомец, но и владелец учатся друг у друга. Понимая своего питомца, его нужды и особенности, хозяин находит к нему подход. Собака, в свою очередь, привыкает к хозяину и учится доверять ему. Такой процесс обучения наиболее эффективен.

Обстановка

Передержка часто находится за городом, а вы с собакой живёте в городе. В спокойной обстановке без лишних звуков питомец может хорошо реагировать на команды и вести себя спокойно. Но вернувшись в город, его поведение может измениться.

Распорядок дня

Дома собака привыкает к определённому распорядку и ритуалам, которые выполняются членами семьи. Это важно для её комфорта. На передержке распорядок дня будет другим, и питомец будет подстраиваться под новые правила. Вернувшись домой, собака может ожидать такого же режима, как на передержке, что может вызвать сложности.

Передержка с воспитанием сама по себе не плоха. Собака будет занята, выучит новые команды или трюки, и не будет скучать в отсутствие хозяина. Однако для эффективной дрессировки важно присутствие владельца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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