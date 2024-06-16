Путешествия без проблем: что делать, если питомца укачивает в машине

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Что делать, если собаку или кошку укачивает в автомобиле

2:44
Зоосфера

Даже несколько минут в дороге могут стать значительным стрессом для домашнего животного. Что делать, если питомца укачивает в машине, рассказал ветеринар Иван Лапин, консультант по мелким домашним животным компании НИТА-ФАРМ.

Что делать, если собаку или кошку укачивает в автомобиле
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вестибулярный аппарат животных и людей устроен схожим образом: он находится во внутреннем ухе и воспринимает изменения положения тела и головы в пространстве. Если во время поездки питомец ощущает тряску и видит движение за окном, но сам не меняет положение, происходит обман ощущений.

Это состояние вызывает синдром укачивания, который проявляется тошнотой, рвотой, диареей, обильным слюноотделением, учащенным дыханием и сердцебиением, а также общим угнетением. Часто во время поездки кот или собака начинают дрожать, суетиться и искать укрытие.

Чаще всего от укачивания страдают щенки и котята до одного года, так как их вестибулярный аппарат еще не полностью сформирован. Обычно проблема возникает при первой поездке в автомобиле. В таком случае серьезное вмешательство не требуется — достаточно постепенно тренировать вестибулярный аппарат короткими поездками, увеличивая их длительность и расстояние.

Иногда синдром укачивания у собак и кошек связан со страхом автомобиля, вызванным прошлым негативным опытом. Например, если щенок в первые недели жизни ездил только на уколы и другие неприятные процедуры в клинику, поездки будут вызывать у него тревогу.

Помочь может новый позитивный опыт. Важно показать питомцу, что машина не представляет опасности. Для этого можно взять в поездку игрушки, а также хвалить и гладить животное во время движения, если владелец не за рулем.

Для комфортной поездки важно соблюдать несколько правил. Не стоит кормить животное перед выходом — лучше дать ему еду за 3-5 часов до поездки. Не следует использовать ароматизаторы с резкими запахами и включать громкую музыку в машине, так как это может стать дополнительным источником стресса.

Если питомца укачивает и его тошнит, следует обратиться в ветеринарную клинику. В таких случаях врачи обычно назначают противорвотные препараты на основе маропитанта, специально разработанные для ветеринарии.

Для профилактики укачивания хорошо помогают активные игры с питомцем. Собаки и кошки, привыкшие к физическим нагрузкам, легче переносят поездки, так как их вестибулярный аппарат лучше натренирован.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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