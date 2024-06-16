Стало известно, какой бонус получат игроки сборной Англии в случае победы на Евро-2024

The Sun: сборной Англии пообещали бонус 9,6 млн евро, если они победят на Евро

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Сборная Англии может получить бонус в размере 9,6 миллионов фунтов стерлингов (11,3 миллионов евро), если они станут победителями чемпионата Европы 2024 года, сообщает издание The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также отмечается, что главный тренер команды Гарет Саутгейт будет вознаграждён бонусом в размере 4 миллионов фунтов стерлингов (4,7 миллионов евро) в случае победы.

Сообщается, что общая сумма бонусов для сборной Англии за победу на чемпионате Европы 2024 года превышает предыдущий бонус, предполагавшийся за победу на чемпионате мира 2022 года.

Сборная Англии проведет свой первый матч группового этапа против сборной Сербии сегодня, 16 июня. 20 июня сборной Англии предстоит встретиться с датчанами, а 25 июня — с футболистами сборной Словении.