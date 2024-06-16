Сборная Англии может получить бонус в размере 9,6 миллионов фунтов стерлингов (11,3 миллионов евро), если они станут победителями чемпионата Европы 2024 года, сообщает издание The Sun.
Также отмечается, что главный тренер команды Гарет Саутгейт будет вознаграждён бонусом в размере 4 миллионов фунтов стерлингов (4,7 миллионов евро) в случае победы.
Сообщается, что общая сумма бонусов для сборной Англии за победу на чемпионате Европы 2024 года превышает предыдущий бонус, предполагавшийся за победу на чемпионате мира 2022 года.
Сборная Англии проведет свой первый матч группового этапа против сборной Сербии сегодня, 16 июня. 20 июня сборной Англии предстоит встретиться с датчанами, а 25 июня — с футболистами сборной Словении.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.