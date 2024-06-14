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Тренер сборной Украины: команде не требуется дополнительная мотивация на Евро-2024

Тренер сборной Украины заявил, что его игроков не нужно мотивировать на Евро-2024

1:36
Спорт

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил уверенность в том, что его игроки не нуждаются в дополнительной мотивации для участия в Чемпионате Европы 2024.

Тренер сборной Украины заявил, что его игроков не нужно мотивировать на Евро-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что в настоящее время в стране продолжаются серьёзные социально-политические противоречия, и это само по себе создает особую ответственность для футболистов, играющих за национальную команду. Ребров уверен, что его игроки осознают эту ответственность и имеют высокую мотивацию.

В ходе беседы с игроками, Ребров заметил, что они сами осознают важность своей роли в сборной Украины и не нуждаются в особой мотивации.

"Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжается СВО, то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация", — заявил Ребров, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины будет играть в одной группе с командами Бельгии, Румынии и Словакии на Чемпионате Европы 2024. Первый матч против Румынии состоится 17 июня. Затем украинская команда сыграет со Словакией 21 июня, а заключительный матч группового этапа против Бельгии состоится 26 июня.

Турнир продлится с 14 июня по 14 июля и будет проходить на 10 стадионах в 10 городах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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