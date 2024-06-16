Задержка рейса на 8,5 часов заставила туристов из Петербурга провести ночь в аэропорту Антальи

Туристы из Петербурга провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Петербурга провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines XC 8475. Этот рейс должен был вылететь в Пулково вчера в 22:55, но был отложен без объяснения причин.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представителя авиакомпании удалось найти только в 6 утра. По словам пассажиров, он сообщил, что самолёт готов к вылету, но капитан находится в отеле и прибудет в течение часа. В итоге рейс вылетел только в 07:37. Во время ожидания туристов накормили в местном фастфуде, но отель им не предоставили.

Эта ситуация с турецким перевозчиком вызвала цепную реакцию задержек. Вылет рейса XC 8476 из Пулково в Анталью также был отложен на 8,5 часов, сообщает портал "ТOURDOM.RU".