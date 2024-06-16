Секреты визуального объема губ: без игл и сложностей

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Как визуально увеличить губы без инъекций

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Не все женщины обладают губами как у Анджелины Джоли. Однако, если хочется визуально увеличить губы, необязательно прибегать к инъекциям. Правильный макияж и уход помогут достичь желаемого эффекта.

Как визуально увеличить губы без инъекций
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Правильные пропорции: неправильный макияж может исказить пропорции лица. Излишнее внимание верхней губе визуально увеличивает нос, а чрезмерное увеличение нижней губы уменьшает подбородок. Губы нужно красить, учитывая особенности своего лица.

Косметика с активными компонентами: помады и блески, содержащие имбирь, корицу, ментол, капсаицин и пламеры с аминокислотами, добавляют припухлости, вызывая легкое раздражение кожи и визуально увеличивая объем губ. Помады с перцем при регулярном использовании могут сделать эффект более заметным и постоянным. Однако эти ингредиенты могут вызывать сильную аллергию, поэтому перед использованием лучше протестировать средство на небольшом участке кожи.

Блеск: для обладательниц тонких губ лучше использовать сияющие блески. Нанесение блеска только по центру губ уже создает эффект объема. Можно сначала нанести матовую помаду, а затем покрыть её блеском. Также существует жидкая помада с металлическим эффектом, которая добавляет объема.

Яркий цвет: визажисты рекомендуют яркие цвета для визуального увеличения губ. Помада или блеск должны быть глянцевыми. Темные оттенки, такие как бордовые, фиолетовые и темно-коричневые, наоборот, уменьшают объем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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