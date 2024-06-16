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Высокий средний возраст в странах свидетельствует о старении населения

Рейтинг стран по среднему возрасту в 2024 году

1:24
Экономика

Монако и Япония — страны с высокой ожидаемой продолжительностью жизни и низким уровнем рождаемости — имеют одни из самых высоких средних возрастов (50+) в мире. В Германии, Италии, Испании, Греции, Гонконге средний возраст составляет 47-48 лет. Об этом сообщает Zero Hedge.

Рейтинг стран по среднему возрасту в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Высокий средний возраст свидетельствует о старении населения. Без поддержки государства это может привести к опасным экономическим последствиям.

По оценкам ООН, в настоящее время каждый четвертый европеец в возрасте 60 лет и старше.

И наоборот, во многих странах Африки низкая ожидаемая продолжительность жизни и высокий уровень рождаемости. Это приводит к противоположному явлению — более низкому среднему возрасту.

Низкий средний возраст также имеет свои проблемы. Более высокая доля детей и подростков может создавать нагрузку на инфраструктуру образования. Без достаточного роста числа рабочих мест может возрасти неполная занятость и безработица.

Однако при правильном управлении низкий средний возраст может привести к демографическому дивиденду, когда численность рабочей силы временно растет быстрее, чем численность зависимого населения, увеличивая доход на душу населения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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