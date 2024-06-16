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Российские власти обсуждают открытие прямых авиарейсов в Камбоджу для развития туризма между странами

Россия и Камбоджа обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

0:46
Туризм

Российские власти рассматривают вариант запуска прямых авиарейсов в Камбоджу для стимулирования туристических отраслей обеих стран. Об этом шла речь на встрече председателя Сената Камбоджи Хун Сена и российского посла в Камбодже Анатолия Боровика.

Россия и Камбоджа обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Посол Боровик подчеркнул, что количество российских туристов, посещающих Камбоджу, растёт, поэтому Россия рассмотрит возможность организации прямого авиасообщения между двумя странами.

Социально-экономический аналитик Чей Тек отметил, что прямые рейсы способствуют развитию туризма. По его словам, многие россияне путешествуют за границу, но значительная их часть выбирает для отдыха соседний Таиланд.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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