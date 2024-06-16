Российские власти обсуждают открытие прямых авиарейсов в Камбоджу для развития туризма между странами

Россия и Камбоджа обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские власти рассматривают вариант запуска прямых авиарейсов в Камбоджу для стимулирования туристических отраслей обеих стран. Об этом шла речь на встрече председателя Сената Камбоджи Хун Сена и российского посла в Камбодже Анатолия Боровика.

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Посол Боровик подчеркнул, что количество российских туристов, посещающих Камбоджу, растёт, поэтому Россия рассмотрит возможность организации прямого авиасообщения между двумя странами.

Социально-экономический аналитик Чей Тек отметил, что прямые рейсы способствуют развитию туризма. По его словам, многие россияне путешествуют за границу, но значительная их часть выбирает для отдыха соседний Таиланд.