Российские власти рассматривают вариант запуска прямых авиарейсов в Камбоджу для стимулирования туристических отраслей обеих стран. Об этом шла речь на встрече председателя Сената Камбоджи Хун Сена и российского посла в Камбодже Анатолия Боровика.
Посол Боровик подчеркнул, что количество российских туристов, посещающих Камбоджу, растёт, поэтому Россия рассмотрит возможность организации прямого авиасообщения между двумя странами.
Социально-экономический аналитик Чей Тек отметил, что прямые рейсы способствуют развитию туризма. По его словам, многие россияне путешествуют за границу, но значительная их часть выбирает для отдыха соседний Таиланд.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.