Самый простой вариант салата Цезарь: листья салата, гренки и заправка

Салат Цезарь: вариант с минимальными трудозатратами

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Сбалансируйте свой рацион полезными салатами. Начать можно со всеми любимого: салат Цезарь — один из самых вкусных, перед ним невозможно устоять. Листья салата и гренки, сбрызнутые уксусом, лимонным соком и оливковым маслом, — обязательно попробуйте.

Фото: caesar salad by Geoff Peters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки листового салата

1/4 стакана белого вина

4 зубчика чеснока

3 щепотки соли

3 горсти гренок

1 чашка оливкового масла

1/2 чайной ложки уксуса

2 столовые ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки чёрного перца

Приготовление

Салат хорошо промойте и обсушите. Положите в миску. В другую миску добавьте уксус, вино, чеснок, соль, лимонный сок и перец, хорошо перемешайте. Взбивайте, добавляя оливковое масло, чтобы заправка не расслаивалась, а когда она будет готова, отложите в сторону. Положите гренки на кусочки салата, затем аккуратно полейте заправку поверх салата.