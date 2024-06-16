Опасная экономия: как не попасться на уловки недобросовестных продавцов подержанных автомобилей

Автоэксперт Васильев: за низкими ценами на машины кроются проблемы с документами

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

На автомобильном рынке появились предложения о продаже подержанных машин не только с низким пробегом, но и по минимальной цене. Такое сочетание может свидетельствовать о возможных проблемах с автомобилем, предупреждает автоэксперт Егор Васильев.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В настоящее время государство стремится устранить последние возможности для появления на рынке «серых» автомобилей. Одной из мер является повышение утилизационного сбора.

Тем не менее, недобросовестные перекупщики, пытаясь получить выгоду, продолжают предлагать машины по «привлекательным ценам и в хорошем состоянии», не информируя о возможных проблемах с документами, с которыми может столкнуться будущий владелец.

Проблемы с такими автомобилями могут быть разными. Машины могут находиться в залоге, под арестом, иметь невыплаченные кредиты или проблемы с документами и таможней.

Все это сопровождается ценой, ниже рыночной.

Приобретая такой автомобиль, следует быть осторожным, несмотря на привлекательную цену, предостерегает специалист. Существует риск, что машину не удастся зарегистрировать, а также возможны значительные финансовые потери на утилизационный сбор.

Иногда возникают и технические проблемы. Например, автомобиль мог попасть в серьезное ДТП и быть восстановлен для продажи.

В таких случаях ремонт обычно проводится экономно, с акцентом на косметическую сторону, игнорируя важные элементы безопасности и ходовые качества.

Также не исключены случаи попыток продать угнанный автомобиль.