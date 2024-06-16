Мошки на цветочных горшках исчезнут: помогут народные способы борьбы

Как избавиться от мошек на цветочных горшках?

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Чтобы избавиться от мошек в цветочных горшках, можно воспользоваться простым и эффективным средством.

Фото: Own work by Guérin Nicolas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сначала внедрите в почву зубчики чеснока. При разрезании чеснока образуется аллицин, который не нравится многим насекомым-вредителям, включая сциарид. Разделите зубчик на четвертинки для выделения максимального количества аллицина. Обычно две четвертинки хватает на горшок диаметром 10 см. Кроме того, чеснок благоприятно влияет на иммунную систему растения, что делает его более устойчивым к заболеваниям.

Затем насыпьте небольшой слой прокаленного песка толщиной 0,5 см сверху почвы и разложите камушки или гальку. Перлит или вермикулит не подойдут для этой цели.

Этот метод защиты от мошек в цветочных горшках не требует больших затрат и придает вашему цветку более эстетичный вид!