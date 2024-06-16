Мошки на цветочных горшках исчезнут: помогут народные способы борьбы

Чтобы избавиться от мошек в цветочных горшках, можно воспользоваться простым и эффективным средством.
Сначала внедрите в почву зубчики чеснока. При разрезании чеснока образуется аллицин, который не нравится многим насекомым-вредителям, включая сциарид. Разделите зубчик на четвертинки для выделения максимального количества аллицина. Обычно две четвертинки хватает на горшок диаметром 10 см. Кроме того, чеснок благоприятно влияет на иммунную систему растения, что делает его более устойчивым к заболеваниям.
Затем насыпьте небольшой слой прокаленного песка толщиной 0,5 см сверху почвы и разложите камушки или гальку. Перлит или вермикулит не подойдут для этой цели.
Этот метод защиты от мошек в цветочных горшках не требует больших затрат и придает вашему цветку более эстетичный вид!
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