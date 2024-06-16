Фиалка не цветёт: названы самые частые ошибки — исправив их, ваше растение начнёт формировать бутоны

Почему домашняя фиалка может не цвести?

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Иногда фиалка может долго не цвести. Садоводы выделяют несколько причин.

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Недостаточное освещение. Фиалки нуждаются в 10-12 часах яркого рассеянного света. Фитолампы помогут освещать растение в периоды сокращения светового дня.

Неправильный полив. Избегайте слишком частого и обильного полива, чтобы не вызвать загнивание корней. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Неправильный температурный режим. Оптимальная температура для цветения составляет 18-24°C. Высокие или низкие температуры могут помешать процессу цветения.

Недостаток питательных веществ. Подкармливайте фиалки комплексными удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия для цветущих растений.

Болезни и вредители. Будьте бдительны по отношению к тле, паутинному клещу и мучнистому червецу, которые могут ослабить растение.

Неправильный уход во время и после цветения. Регулярно удаляйте старые листья и цветоносы, а после цветения срежьте цветоносы, чтобы растение не расходовало силы на образование семян.

При пересадке используйте специальный субстрат и не пересаживайте в слишком большой горшок.