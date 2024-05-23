Внук Аллы Пугачёвой в свой день рождения рассказал, как чуть не потерял сознание

Музыкант Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачёвой, в блоге рассказал, что ему стало плохо в парке аттракционов. Он чуть не потерял сознание на глазах у толпы.
Переехавший в США артист поделился, что решил отметить 33-летие вместе с женой и друзьями, прокатившись на аттракционах. Для себя он выбрал прокат на экстремальных горках, но ему стало не по себе.
"В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было", — рассказал Никита.
Пресняков подчеркнул, что аттракцион был уже старый, поэтому ему было страшнее вдвойне.
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