Внук Аллы Пугачёвой в свой день рождения рассказал, как чуть не потерял сознание

Никита Пресняков едва не потерял сознание на глазах у толпы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачёвой, в блоге рассказал, что ему стало плохо в парке аттракционов. Он чуть не потерял сознание на глазах у толпы.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Переехавший в США артист поделился, что решил отметить 33-летие вместе с женой и друзьями, прокатившись на аттракционах. Для себя он выбрал прокат на экстремальных горках, но ему стало не по себе.

"В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было", — рассказал Никита.

Пресняков подчеркнул, что аттракцион был уже старый, поэтому ему было страшнее вдвойне.

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