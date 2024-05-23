"Во вражеской стране": стало известно, что фигуристка Татьяна Волосожар собирается рожать третьего ребенка не в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Волосожар улетела рожать в США

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отправилась вместе с семьей в США. Судя по соцсетям знакомой спортсменки, занимающейся организацией родов в Майами, рожать третьего ребёнка фигуристка планирует не в России.

Фото: Telegram by Личный канал Татьяны Волосожар в Телеграм is licensed under public domain

Бизнесвумен Елена Филатова в блоге написала, что ей приятно доверие таких людей, как Татьяна Волосожар.

"Нашей Татьяне рожать уже через пару дней, но она все же убедила своего мужа, что нам всем срочно нужно в Диснейленд перед родами", — поделилась женщина.

Волосожар добавила пост себе на страницу с комментариями супруга, фигуриста Максима Транькова. Спортсмен в шутливой форме заявил, что находится в Сочи, а затем отметил, что "слегка" ошибся, перелетев океан.

Ранее супруга Стаса Михайлова показала повзрослевших детей.