"Во вражеской стране": стало известно, что фигуристка Татьяна Волосожар собирается рожать третьего ребенка не в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отправилась вместе с семьей в США. Судя по соцсетям знакомой спортсменки, занимающейся организацией родов в Майами, рожать третьего ребёнка фигуристка планирует не в России.
Бизнесвумен Елена Филатова в блоге написала, что ей приятно доверие таких людей, как Татьяна Волосожар.
"Нашей Татьяне рожать уже через пару дней, но она все же убедила своего мужа, что нам всем срочно нужно в Диснейленд перед родами", — поделилась женщина.
Волосожар добавила пост себе на страницу с комментариями супруга, фигуриста Максима Транькова. Спортсмен в шутливой форме заявил, что находится в Сочи, а затем отметил, что "слегка" ошибся, перелетев океан.
Ранее супруга Стаса Михайлова показала повзрослевших детей.
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