Как сейчас выглядят повзрослевшие дочери Стаса Михайлова — редкое фото

Жена певца Стаса Михайлова в блоге опубликовала редкий семейный снимок, на котором запечатлена вместе с мужем и тремя дочерьми (старшая наследница появилась в первом браке Инны Михайловой).
Она написала о том, что вот так выглядит ее богатство и закрыла возможность комментировать пост.
Стас Михайлов женился на возлюбленной в 2011 году. До этого Инна Пономарёва (девичья фамилия) 15 лет состояла в браке с футболистом Андреем Канчельскисом. Вместе они воспитывают двоих общих детей — сына Андрея и дочь Еву.
Стасу Михайлову женщина подарила двоих дочерей — 14-летнюю Иванну и 11-летнюю Марию. Также у артиста есть двое детей от предыдущих отношений — сын Никита и дочь Дарья.
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