Ваш питомец кусается: узнайте причины и методы коррекции

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Почему нельзя оставлять без внимания, если собака укусила хозяина

3:23
Зоосфера » Собаки

Собаки могут кусать по разным причинам: играют, испытывают страх, боль или защищаются. Игнорировать укусы питомца нельзя, такое поведение недопустимо, предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Почему нельзя оставлять без внимания, если собака укусила хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Безусловно, питомец не делает это из мести или злости. Всегда есть причина, важно найти её и работать над ней, чтобы избежать таких ситуаций в будущем", — поясняет эксперт.

В интервью с "Ветеринарией и жизнью" кинолог объяснил возможные причины такого поведения и дал рекомендации по их исправлению.

Причины

Любое поведение собаки имеет своё объяснение. Чаще всего питомцы кусают хозяина во время игры. Это характерно для щенков, но может наблюдаться и у взрослых собак. Щенки играют с хозяевами так же, как с сородичами, но люди более чувствительны, и такие игры им могут не нравиться. Хозяину важно сразу дать понять собаке, что такое поведение неприемлемо.

Собака может укусить, если чувствует боль. Плохое самочувствие вызывает агрессию, особенно если человек случайно касается больного места. Страх и стресс также могут привести к укусу. Испуганная или нервная собака может защищаться и укусить.

Также причиной может быть защита ресурсов — еды, территории, потомства. Поэтому не стоит трогать чужую собаку, когда она ест или занимается щенками. У домашней собаки ресурсная агрессия недопустима и требует коррекции.

Недостаток воспитания также может стать причиной укуса. Собаки, не знающие границ, могут пытаться управлять владельцем через покусывание.

Как корректировать поведение

Если собака укусила в игре, дайте понять, что это неприемлемо. Прекратите игру, строго скажите "нет", и возобновляйте её только когда собака успокоится. Не используйте свои рукава и штанины как игрушки — это усложнит установление границ. Важно не ругать щенка и не применять физическую силу; он со временем усвоит правила.

Если поведение связано с болезнью, скажите "Нельзя!" или "Нет!", уберите руки с больного места и постарайтесь успокоить животное. Избегайте касаний до визита к ветеринару.

При укусе из-за страха или стресса, выясните, что пугает питомца, и устраните источник беспокойства. После этого поведение должно нормализоваться.

Применение физической силы недопустимо. Независимо от причины, прекратите взаимодействие с собакой и строго скажите "Нельзя!", "Нет!" или "Фу!". Питомец должен понять, что такое поведение запрещено. Не вступайте в физическое противоборство.

Если поведение не связано с болью, стрессом или защитой ресурсов, проанализируйте, что могло его вызвать. Возможно, питомец не знает правил из-за недостатка воспитания. Пересмотрите подход, будьте последовательным и предсказуемым лидером.

Если справиться с проблемой самостоятельно не получается, обратитесь к инструктору-дрессировщику. Игнорировать такое поведение нельзя, это может привести к несчастным случаям.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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