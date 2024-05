Стало известно, кто из российских певиц мог позволить себе дерзить Пугачёвой

Продюсер Евгений Морозов в беседе с "КП" заявил, что певица Лариса Долина активнее других противостояла коллеге Алле Пугачёвой, поэтому смогла занять своё место на эстраде.

Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain