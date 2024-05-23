Стало известно, кто из российских певиц мог позволить себе дерзить Пугачёвой

Продюсер Евгений Морозов в беседе с "КП" заявил, что певица Лариса Долина активнее других противостояла коллеге Алле Пугачёвой, поэтому смогла занять своё место на эстраде.
Он подчеркнул, что Долина стала единственной, кто выстоял в борьбе с авторитетом советской исполнительницы.
Продюсер вспомнил, что однажды Пугачёва вычеркнула Долину из списка участников "Песни года" из-за испорченных отношений. Однако сама Лариса Долина отрицает вражду с бывшей женой Филиппа Киркорова.
Известно, что у Аллы Пугачёвой были непростые отношения и с другой советской певицей, Софией Ротару. Между собой они постоянно конфликтовали из-за гонораров.
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