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Стайлинг с большой грудью: как выбирать идеальную одежду

Советы по выбору одежды при большой груди

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Женщины с большой грудью часто сталкиваются с трудностями при выборе одежды, и намерения остаться стильными могут стать вызовом. В этом случае важно обращать внимание на несколько ключевых моментов, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и избежать нежелательного акцента на грудь.

Советы по выбору одежды при большой груди
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Первое, на что стоит обратить внимание — это выбор топов. Хотя кажется, что любой топ будет подходить для большой груди, на самом деле нужно учитывать несколько нюансов. Например, кроп-топы, скорее всего, не являются лучшим выбором, так как они привлекают внимание к животу и могут сделать образ несколько вызывающим. Вместо этого стоит предпочесть удлиненные модели, которые не только добавляют уверенности, но и не подчеркивают грудь излишне ярко. Если вы все же хотите носить кроп-топы, выбирайте их в классических цветах, таких как черный или белый, чтобы избежать излишнего внимания.

Рукава также играют важную роль в создании гармоничного образа. Приспущенные рукава могут делать акцент на груди, что не всегда выглядит выигрышно. Рекомендуется избегать таких моделей и отдавать предпочтение рукавам типа "овечья ножка", которые смещают визуальный акцент с груди на плечи, создавая более гармоничный силуэт.

Касаясь декора и отделки одежды, следует предпочитать материалы и элементы декора, которые не привлекают излишнее внимание к груди. Блики, стразы и пайетки лучше располагать в области бедер или талии, чтобы не создавать впечатление излишней броскости или вульгарности в сочетании с открытым декольте или тонкими тканями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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