"Звезда в шоке!": Сергей Зверев унизил россиянок "в теле"

Стилист Сергей Зверев в беседе с "КП" заявил, что не стоит чрезмерно публиковать на общее обозрение фотографии в купальниках. Он считает, что этим можно заниматься только при наличии хорошей фигуры.

Фото: youtube.com by канал СЛИВЫ is licensed under public domain