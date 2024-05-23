"Звезда в шоке!": Сергей Зверев унизил россиянок "в теле"

Зверев посоветовал публиковать фото в купальниках только при наличии хорошей фигуры

Стилист Сергей Зверев в беседе с "КП" заявил, что не стоит чрезмерно публиковать на общее обозрение фотографии в купальниках. Он считает, что этим можно заниматься только при наличии хорошей фигуры.

Фото: youtube.com by канал СЛИВЫ is licensed under public domain

Мужчина считает, что откровенный контент должен выглядеть красиво и гармонично.

"А если никого нет дома, автоответчик, че выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!" — заявил он.

Недавно Сергей Зверев заявил, что нет необходимости покупать детям дорогие вещи — лучше найти более дешевые аналоги у брендов, которые ценят качество.

Ранее стало известно, что певица Земфира* (включена в реестр иноагентов) не смогла добиться исключения из реестра иноагентов.