Ученые пытаются остановить глобальное потепление

Группа ученых из Нидерландов пытаются замедлить глобальное потепление

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания "Arctic Reflections" из Нидерландов занимается увеличением масштаба технологий по формированию ледовых катков.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Их замысел заключается в "обратной заморозке" всего Арктического региона с целью препятствовать таянию льдов. Таким образом, если не предотвратить, то хотя бы замедлить глобальное потепление.

Изменения мирового климата наиболее очевидны именно в Арктике, где произошло значительное ускорение процесса таяния вечных льдов. Если это положительно повлияло на судоходство, то отрицательно сказалось на экосистеме, что и привело к появлению идеи о проведении глобального эксперимента. Суть его заключается в попытке искусственным способом изменить ход процесса таяния льдов и увеличить их объем.

Лед в чистом и белом виде способен эффективно отражать солнечные лучи, не нанося при этом урона окружающей среде. Вместо того чтобы рассыпать массу стеклянных шариков для отражения солнечного света, как планировалось ранее, ученые решили сосредоточить усилия на формировании новых ледовых площадей. Для этого они намерены поднимать воду из глубоких слоев на поверхность в период морозов, чтобы там она превратилась во лед.

На данный момент это лишь теоретический проект, который скорее всего не получит возможности на реализацию - он слишком дорогостоящий и трудоемкий. Однако более важным является то, что человечество всё чаще прибегает к приемам геоинженерии и активно изменяет окружающую природную среду. Если ранее это касалось в основном региональных проектов, то сейчас ученые всё чаще говорят о необходимости проведения глобальных мероприятий по воздействию на климат планеты.