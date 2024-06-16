Соседи жаловались 20 лет: жительницу Красноярского края выселили из-за собак

Жительницу города Бородино Красноярского края выселили из квартиры из-за содержания стаи собак. В течение нескольких лет соседи жаловались на шум и неприятный запах, сообщает NGS24. RU.
Татьяна Дивирилина проживала в пятиэтажке по договору социального найма и держала несколько собак, за которыми не ухаживала должным образом. Животные справляли нужду в квартире, постоянно лаяли, и запах мочи и фекалий проникал в соседние квартиры. У соседки снизу на стенах и потолке появились коричневые разводы.
Соседи жаловались на Дивирилину на протяжении 20 лет. Администрация города неоднократно пыталась выселить женщину через суд, но иски отклонялись. После публикации истории в СМИ делом занялась прокуратура, что помогло решить проблему. Суд постановил выселить Дивирилину из квартиры.
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