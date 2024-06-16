Шокирующие тарифы ЕС: электрический Mini из Китая под угрозой исчезновения с рынка

Электрический Mini из Китая может столкнуться с тарифом 38,1% в ЕС

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Электрический Mini, произведенный в Китае совместным предприятием BMW и Great Wall Motor, может столкнуться с самым высоким тарифом в 38,1% по предварительным планам ЕС, что серьезно угрожает продажам автомобиля стоимостью около 35,000 евро.

Фото: openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0

Массовое производство началось в прошлом году, но из-за ранней стадии выпуска совместное предприятие не смогло предоставить необходимые данные для европейского расследования, чтобы быть признанным сотрудничающей компанией. Это привело к более высоким тарифам по сравнению с компаниями, которые сотрудничали с ЕС, такими как BMW Brilliance Automotive.

Генеральный директор BMW назвал эти тарифы неправильными, выражая опасения немецких автопроизводителей по поводу возможной торговой войны. Временные меры должны быть введены до 4 июля, после чего расследование продолжится до октября, оставляя время для возможных переговоров между Пекином и Брюсселем.